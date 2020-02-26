Киев, , 15:10 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал мировое сообщество усилить санкции против РФ. Об этом он заявил 26 февраля, общаясь с журналистами.

Он уверен, что санкции против России являются единственным способом остановить гражданскую войну между Украиной и Донбассом.

«Международное политическое и экономическое давление на агрессора должно стать ещё более действенным, последовательным, интенсивным», — считает Пристайко.

Министр отметил, что отсутствие реального эффекта от санкций не означает, что их необходимо отменить.

Напомним, Украина не признаёт гражданский характер войны в Донбассе. Украинские политики и СМИ заявляют, что Россия якобы «напала» на Украину и является «агрессором», однако не привели никаких доказательств за шесть лет конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко заявил, что Россию следует заставить сесть за стол переговоров по вопросу Крыма. Он не уточнил, кто и каким образом будет «заставлять» Россию.

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