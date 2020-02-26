Москва, , 11:48 — REGNUM В деле журналиста Ивана Голунова, фигурантами по которому проходят пять бывших сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий, важную роль сыграла активная позиция общественности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение, это уже хорошо», — сказал в интервью ТАСС глава государства.

При этом российский лидер отметил, что в настоящее время расследование дела продолжается, оно должно вестись спокойно, без суеты и спешки, а также в рамках действующего закона.

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Как сообщало ИА REGNUM, Иван Голунов был задержан в июне 2019 года в Москве. При обыске у него якобы были найдены наркотики. Через пять дней глава МВД России Владимир Колокольцев объявил, что все обвинения с Голунова сняты «в связи с недоказанностью».

В середине января 2020 года стало известно о том, что Следственный комитет РФ завёл уголовное дело против полицейских, избивших журналиста Ивана Голунова. В конце января все пятеро подозреваемых — экс-сотрудники полиции УВД по ЗАО Москвы — были задержаны.

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