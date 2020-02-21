Москва, 21 февраля 2020, 14:53 — REGNUM Московский городской суд 11 марта рассмотрит апелляцию на арест троих экс-полицейских по делу журналиста Ивана Голунова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
Жалобы в апелляцию подали Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев.
Апелляцию ещё одного экс-сотрудника полиции Дениса Коновалова рассмотрят в Басманном суде.
Сведений о жалобах защиты пятого фигуранта дела и предполагаемого организатора преступления Игоря Ляховца пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, в отношении экс-сотрудников полиции были выдвинуты обвинения в совершении преступлений предусмотренных п. п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»).