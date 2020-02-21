История вопроса

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией 6 июня 2019 года в Москве. Сообщалось, что при личном досмотре у Голунова обнаружили метилэфедрон, а при обыске на съемной квартире - кокаин. 8 июня ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Сам журналист заявил, что ни в чём не виноват и найденные вещества ему не принадлежат. Адвокаты убеждены, что наркотики журналисту подбросили. Позже экспертиза показала отсутствие следов наркотических веществ в анализах Голунова.



Также Голунов пожаловался на применение силы к нему при задержании. ГУ МВД отрицает данный факт. Известно, что журналист после задержания был доставлен в больницу на скорой с диагнозом «подозрение на сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки», но диагноз о переломах не подтвердился.



Задержание Ивана Голунова вызвало широкий общественный резонанс, прошли пикеты в его поддержку. Так, 7 июня несколько сотен человек до поздней ночи пикетировали здание МВД на Петровке, 38. Акции в поддержку прошли возле здания Никулинского суда, решением которого журналиста отправили под домашний арест до 7 августа. Помимо этого сюжеты о преследовании Голунова вышли в крупнейших мировых СМИ, а акции в его поддержку прошли в ряде городов России.



Полиция настаивает на причастности Ивана Голунова к наркоторговле, сам он заявил, что связывает арест с расследованием связей похоронного бизнеса с силовыми структурами. Именно эта тема уже была причиной угроз, поступавших в адрес корреспондента.