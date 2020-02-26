Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Российское посольство в США потребовало смягчить тюремный режим для отбывающего тюремное наказание гражданина РФ Виктора Бута. Об этом говорится в ноте посольства, передаёт 26 февраля RT.

Российская сторона выразила протест в связи с переводом Бута в спецблок тюрьмы Мэрион в штате Иллинойс и наложением на заключённого дополнительных режимных ограничений. Дипломаты призвали американские власти отменить необоснованно жёсткие меры.

В ближайшее время представители дипмиссии намерены посетить Бута.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее супруга Бута рассказала о помещении заключённого в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов. Буту разрешено говорить по телефону только с ближайшими родственниками.

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