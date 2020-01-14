Москва, , 09:50 — REGNUM Гражданина России Виктора Бута, отбывающего наказание в тюрьме Мэрион американского штата Иллинойс, без объяснения причины перевели в специальный блок сверхстрогого режима, который предназначен для террористов. Об этом сообщила его жена Алла Бут.

«Виктор позвонил мне вчера вечером и сообщил, что в четверг (9 января) без каких-либо объяснений, по прямому приказу из Вашингтона его перевели обратно в спецблок, где содержатся террористы», — рассказала она РИА Новости.

Бут также передал жене, что из списка его разрешенных контактов удаляют телефоны всех лиц, кроме ближайших родственников. Она добавила, что если это наказание за что-то, то ему должны были предоставить рапорт о происшествии и сообщить причины наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут был задержан в Таиланде по запросу Соединенных Штатов в 2008 году. Его обвинили в торговле оружием. В 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Он сам своей вины не признал.

Ранее Алла Бут рассказала о возможном переводе её супруга в учреждение менее строгого режима, чем тюрьма Мэрион, в которой он в настоящий момент отбывает наказание.

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