Красноярск, , 06:31 — REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил на предложение губернатора Красноярского края Александра Усса сделать его почётным гражданином Красноярска.

Сергей Шнуров ответил на предложение Александра Усса стать почётным жителем Красноярского края Скриншот страницы Сергея Шнурова в Instagram

«Жил я раньше без почёта:

Песни пел, стихи писал,

«Да и щас пишу я чё-та,

За трамвай плачу я сам.

В Красноярске, выше крыши

Чёрная река течёт.

Гражданам, что гарью дышат,

Не поможет мой почёт», — пишет Шнуров на своей странице в инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM).

Певец также подчеркнул, что с красноярцами он «на одном корабле».

«Так проблемы не решают,

Так уводят от проблем», — заключил Шнуров.

Читайте также: Почему «чёрное небо» Красноярска — это политика?

Напомним, 25 февраля в Красноярске с рабочим визитом по приглашению краевых властей побывала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. На пресс-конференции в этот день Усс прокомментировал стихи Шнурова о «чёрном небе» Красноярска.

Читайте также: Шнуров посвятил «чёрному небу» Красноярска ещё одно стихотворение

Губернатор заявил, что относится к Шнурову «не без юмора» и поддерживает его творчество про Красноярск. Он также сказал о готовности присвоить Сергею Шнурову «звание почётного жителя Красноярска с правом бесплатного проезда на трамвае».

Читайте также: Глава Росприроднадзора рассмотрит Красноярск «под лупой»

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярск — город с серьёзными экологическими проблемами. Периодически над красноярском опускается густой смог, объявляются неблагоприятные метеоусловия. Такие периоды горожане называют режимами «чёрного неба». В сложившейся ситуации экологи винят промышленные, тепловые предприятия и транспорт.

Читайте ранее в этом сюжете: Красноярск накрыло «чёрным небом» в день приезда главы Росприроднадзора