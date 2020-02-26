Красноярск, 26 февраля 2020, 06:31 — REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил на предложение губернатора Красноярского края Александра Усса сделать его почётным гражданином Красноярска.
«Жил я раньше без почёта:
Песни пел, стихи писал,
«Да и щас пишу я чё-та,
За трамвай плачу я сам.
В Красноярске, выше крыши
Чёрная река течёт.
Гражданам, что гарью дышат,
Не поможет мой почёт», — пишет Шнуров на своей странице в инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM).
Певец также подчеркнул, что с красноярцами он «на одном корабле».
«Так проблемы не решают,
Так уводят от проблем», — заключил Шнуров.
Читайте также: Почему «чёрное небо» Красноярска — это политика?
Напомним, 25 февраля в Красноярске с рабочим визитом по приглашению краевых властей побывала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. На пресс-конференции в этот день Усс прокомментировал стихи Шнурова о «чёрном небе» Красноярска.
Читайте также: Шнуров посвятил «чёрному небу» Красноярска ещё одно стихотворение
Губернатор заявил, что относится к Шнурову «не без юмора» и поддерживает его творчество про Красноярск. Он также сказал о готовности присвоить Сергею Шнурову «звание почётного жителя Красноярска с правом бесплатного проезда на трамвае».
Читайте также: Глава Росприроднадзора рассмотрит Красноярск «под лупой»
Как сообщало ИА REGNUM, Красноярск — город с серьёзными экологическими проблемами. Периодически над красноярском опускается густой смог, объявляются неблагоприятные метеоусловия. Такие периоды горожане называют режимами «чёрного неба». В сложившейся ситуации экологи винят промышленные, тепловые предприятия и транспорт.
Читайте ранее в этом сюжете: Красноярск накрыло «чёрным небом» в день приезда главы Росприроднадзора