Красноярск, , 09:04 — REGNUM Проблема «чёрного неба» Красноярка должна решаться на уровне политики. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал директор красноярской общественной экологической организации «Плотина» Александр Колотов.

«Не думаю, что визит главы Росприроднадзора Светланы Радионовой в Красноярск сможет кардинально изменить ситуацию. Если бы экологические проблемы Красноярска возможно было бы решить исключительно усилением контрольно-надзорных мероприятий, то они, уверен, уже были бы решены», — подчеркнул эксперт.

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Александр Колотов призывает «признать очевидное»:

«Ключ к решению вопроса с качеством атмосферного воздуха в нашем городе сейчас лежит в политической плоскости, а не в надзорной. Действующие в черте города «грязные» промпредприятия и объекты теплоэнергетики, растущий парк городского автотранспорта и уголь как самый дешёвый вид топлива для частного сектора — все эти вопросы не решаются Росприроднадзором, они должны решаться на уровне политики, а не на уровне контролёров».

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярск — город «чёрного неба». Периодически над столицей Красноярского края нависает густой смог, объявляются неблагоприятные метеоусловия (режим «чёрного неба»).

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О сложной экологической ситуации в Красноярске губернатор края Александр Усс по телефону проинформировал главу Росприроднадзора Светлану Радионову. Её визит в Красноярск запланирован на 25 февраля.

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