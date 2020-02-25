Ашхабад, , 19:07 — REGNUM В Туркмении началось всенародное обсуждение законопроекта о внесении в Конституцию изменений и дополнений, предусматривающих создание двухпалатного парламента и предоставление экс-президентам страны гарантированных мест в представительной палате законодательного собрания, передает «Orient».

В предложенном документе указано, что обновленный парламент будет называться национальным советом Туркмении, и будет состоять из Халк Маслахаты — представительной палаты и Меджлиса — законотворческой палаты.

Срок полномочий членов и депутатов парламента Туркмении будет составлять пять лет.

Также в проект нового Основного закона включен пункт о том, что каждый бывший президент Туркмении автоматически становится членом верхней палаты парламента, если не откажется от использования этого права.

Кроме того, законопроект предусматривает еще одно ключевое изменение в Конституцию — если президент Туркмении по каким-либо причинам не сможет исполнять свои должностные обязанности, то до избрания нового главы государства его полномочия будут передаваться к председателю верхней палаты парламента.

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