Ашхабад, , 15:46 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание комиссии, которая занимается подготовкой к внесению изменений в Конституцию страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Участники заседания доложили президенту о проводимой министерствами, ведомствами и депутатами, а также представителями национальной академии наук и института государства, права и демократии работе по подготовке предложений, касающихся предстоящего перехода парламента Туркмении на двухпалатную систему.

Чиновники подчеркнули, что выдвинутая президентом Бердымухамедовым инициатива по совершенствованию Конституции Туркмении «получила всенародную поддержку».

В свою очередь глава государства отметил, что туркменские власти «вправе говорить о своевременности инициативы по модернизации Конституции».

»Изучение происходящих в мире перемен и накопленного во многих странах опыта государственного устройства, гармонизация вносимых в Основной закон изменений и дополнений с многовековыми демократическими принципами туркменского народа являются одной из ключевых задач конституционной комиссии», — подчеркнул он.

Подводя итог заседания Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность в том, что новая Конституция Туркмении будет принята уже в 2020 году на следующем заседании высшего представительный органа страны — Халк Маслахаты (Народного совета).