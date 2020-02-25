* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Соглашение с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США планируют подписать, если исламисты будут придерживаться обещаний по режиму прекращения огня, сообщил журналистам 25 февраля американский госсекретарь Майк Помпео.

Американский дипломат уточнил, что соглашение Штатов с исламистами будет согласовано с афганским правительством. После его подписания начнутся переговоры между Кабулом и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, с 22 февраля в Афганистане действует недельный режим прекращения огня. Американский президент Дональд Трамп 23 февраля заявил, что поставит свою подпись под соглашением с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это должно произойти в Дохе 29 февраля 2020 г.

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