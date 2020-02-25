* талибами — запрещённая в России организация

Москва, , 11:09 — REGNUM Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов намерен присутствовать на церемонии подписания соглашения между США и радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе 29 февраля. Об это он заявил ТАСС.

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По словам дипломата, на сегодня есть некоторые «технические неполадки», однако приглашение России на церемонию подписания будет.

«Так что получим. Я во всяком случае собираюсь [поехать]», — подтвердил Кабулов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане в ночь с 21 на 22 февраля вступил в силу режим сокращения насилия, который будет действовать семь суток. Предполагается, что он будет предварять подписание соглашения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США, которое, как анонсировал Госдепартамент США, состоится 29 февраля.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что лично подпишет соглашение с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое приведёт к миру в Афганистане.

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