Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Соединенные Штаты потребовали, чтобы президент Афганистана Ашраф Гани отложил инаугурацию, 25 февраля сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, в правительстве США крайне озабочены враждой между Гани и его соперником на прошедших в сентябре 2019 году выборах, главой правительства Абдуллой Абдуллой.

В США считают, что вражда между Гани и Абдуллой может помешать переговорам и подписанию мирного соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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