Вашингтон, , 15:50 — REGNUM В Афганистане численность американских военных сократиться до 8,6 тыс. военнослужащих. О таком намерении Вашингтона сегодня, 25 февраля, на пресс-конференции по итогам визита в Индию заявил президент США Дональд Трамп.

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«Мы предпринимаем серьёзные усилия, чтобы сократить численность до 8,6 тыс. человек», — подчеркнул глава Белого дома.

При этом американский лидер добавил, что в случае вывода войск из Афганистана США сохранят в этой стране и регионе разведывательные структуры, чтобы иметь возможность отслеживать ситуацию и при необходимости вмешаться и принять меры.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года стало известно о разработке Пентагоном плана полного вывода американских войск из Афганистана на случай соответствующего приказа президента США Дональда Трампа. Тогда источники в минобороны Соединённых Штатов не исключили, что приказ может поступить неожиданно, как это было в Сирии.

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Добавим, что, по данным главы Пентагона Марка Эспера, за 2018 год Пентагону удалось сократить численность военнослужащих в Афганистане на 2 тыс. человек.