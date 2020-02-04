Бишкек, , 17:57 — REGNUM Министерство здравоохранения России передало Киргизии специальные реагенты, позволяющие выявить коронавирус в течение нескольких часов. Об этом заявил глава минздрава Космосбек Чолпонбаев, на заседании штаба по предупреждению и противодействию коронавирусной инфекции, передает пресс-служба правительства.

По его словам, в республике усилили меры по контролю за прибывающими из-за рубежа киргизскими гражданами и иностранцами.

Прибывших из Китая, при наличии характерных симптомов гриппа или респираторных инфекций, обследуют и госпитализируют в специализированных палатах, где их наблюдают и лечат специалисты.

Прилетевших из китайского города Ухань даже при отсутствии клинических проявлений обязательно помещают под медицинское наблюдение.

А каждый приезжающий из государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и других стран проходит термометрию и лабораторное исследование образцов из верхних дыхательных путей.

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