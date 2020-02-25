Дили, , 11:39 — REGNUM Премьер-министр Восточного Тимора Таур Матан Руак подал в отставку 25 февраля 2020 года после распада правящей коалиции правительства, сообщает Sindonews.

Премьер-министр заявил, что будет выполнять оставшуюся часть своих обязанностей, пока президент не согласится на его отставку.

По его словам, президент примет решение о том, объявить ли новые выборы в стране или попросить политические партии сформировать новое правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по стратегическому планированию и инвестициям Восточного Тимора Шанана Гусмао встретился с министром-координатором по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммадом Махфудом в Джакарте, чтобы обсудить вопрос границы между Индонезией и Восточным Тимором.

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