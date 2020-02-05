Джакарта, , 12:22 — REGNUM Министр по стратегическому планированию и инвестициям Восточного Тимора Шанана Гусмао встретился с министром-координатором по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммадом Махфудом в Джакарте, чтобы обсудить вопрос границы между Индонезией и Восточным Тимором, сообщает Antara.

«Я здесь, чтобы продолжить дискуссии. На сухопутной границе все еще остаются нерешенные вопросы», — заявил Шанана Гусмао после встречи с министром-координатором по вопросам политики, права и безопасности Индонезии.

Стороны обменялись идеями о том, что будет сделано для решения пограничной проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, Азиатский банк развития (АБР), правительство Индонезии и правительство Восточного Тимора подписали меморандум о взаимопонимании в поддержку трансграничной торговли и сотрудничества между Восточным Тимором и провинцией Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии.

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