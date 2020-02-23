Рим, , 22:49 — REGNUM В службе гражданской обороны Италии сообщили о 152 зарегистрированных случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории страны. Об этом 23 февраля заявил журналистам глава итальянского ведомства Анджело Боррелли.

Ранее, 23 февраля, глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли сообщал о 113 человек, заболевших коронавирусом Covid-19. По его словам, вспышки заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.

По последним данным, от коронавирусной инфекции в Италии скончалось три человека.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 23 февраля, в Италии были введены беспрецедентные меры по предупреждению распространения коронавируса в стране. Итальянскими властями был издан указ о закрытии на севере страны всех учебных учреждений, кроме этого рекомендуется приостановить работу всех общественных площадок культурного, развлекательного, спортивного и религиозного характера, даже если они проводятся в закрытых местах.

В Италии в связи с угрозой распространения коронавируса миланский оперный театр «Ла Скала» объявил об отмене спектаклей, был отменен показ модного дома Армани, а также досрочно может быть прекращён традиционный Венецианский карнавал, который начался 8 февраля и должен был завершиться 25 февраля.

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