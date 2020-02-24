Москва, , 19:47 — REGNUM Заявление нидерландского прокурора Фреда Вестербеке о наличии якобы очевидца запуска ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК)"Бук» по малайзийскому Boeing в Донбассе прокомментировала официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

«Из показаний: «Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень.., — написала представитель российского внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook. — Противно».

По ее словам, просто «балаган» устроили из данной трагедии.

Напомним, 24 февраля нидерландский прокурор Фред Вестербеке в разговоре с журналистами телеканала CBS заявил, что совместная следственная группа по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей данный авиалайнер.

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