Амстердам, , 18:01 — REGNUM Совместная следственная группа по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей воздушное судно. Об этом 24 февраля заявил нидерландский прокурор Фред Вестербеке.

«Я бы сказал, что у нас есть как минимум один очевидец. Сколько их всего, этого я не говорил», — сказал он в разговоре с американским телеканалом CBS, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, Boeing 777 Малайзийских авиалиний, следовавший рейсом Амстердам-Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибло 298 человек.

Расследованием авиакатастрофы занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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