Ереван, , 19:34 — REGNUM Власти Армении временно перекроют границу с Ираном в связи со вспышкой нового типа коронавируса COVID-19 в этой стране. Об этом 23 февраля сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на странице в соцсети Facebook.

«Правительство (Армении) примет решение перекрыть границу с Ираном на две недели, — написал Пашинян. — В частности, будет приостановлено воздушное сообщение между Ираном и Арменией и въезд людей через КПП «Мегри».

Ранее сообщалось о том, что власти Турции, Пакистана и Афганистана временно закрыли границы с Ираном из-за коронавируса. По состоянию на 23 февраля, по данным министерства здравоохранения Ирана, общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом возросло до 43 человек, из них восемь случаев смертельных исходов.

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