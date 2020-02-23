Исламабад, , 17:41 — REGNUM Власти Пакистана закрывают на юго-западе страны границу с Ираном в связи со вспышкой нового типа коронавируса COVID-19 в этой стране. Об этом 23 февраля сообщает Agence France-Presse.

Ранее сообщалось о том, что границы с Ираном закрыли Турция и Афганистан. В Турции закрыты контрольно-пропускные пункты Капыкей и Эсендере в преддверии праздника Навруз, во время которого ожидается большой поток туристов из Ирана.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Ирана, по состоянию на 23 февраля, общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом возросло до 43 человек, из них восемь случаев смертельных исходов.

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