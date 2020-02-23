Посёлок городского типа Новые Санжары, Украина, , 07:58 — REGNUM Обвиняемые в причастности к беспорядкам вокруг эвакуированных из Китая украинцев молодые люди записали видео обращение. Видеозапись опубликовал телеканал Poltavske.TV.

Трое парней назвали на камеру свои имена,отметив, что являются коренными жителями Новых Санжар, и обратились к гражданам Украины с просьбой прекратить их травлю, которая организована в социальных сетях с использованием видеоматериалов с их участием. При этом, как отметили юноши, в социальных сетях им выдумали новые имена и место жительства.

Между тем они являются коренными жителями Полтавской области.

«В массовых потасовках участия мы не принимали, — сообщили парни. — Привозили только голодным людям пирожки, 30 штук, из вареничной». Именно во время этой гуманитарной акции молодые люди и попали в кадры камер.

Напомним, ранее в Новых Санжарах Полтавской области прошли протесты против размещения там эвакуированных из КНР граждан Украины. О том, кто стал организатором и активными участниками акции намерены выяснить правоохранители. Президент Украины Владимир Зеленский назвал участников протеста «вирусологами в спортивных костюмах».