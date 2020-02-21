Ла-Пас, , 04:39 — REGNUM Заявка бывшего президента Боливии Эво Моралеса на регистрацию в качестве кандидата в сенаторы была отклонена высшим избирательным судом страны. Об этом 20 февраля председатель суда Сальвадор Ромеро сообщил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

«Было принято решение отклонить заявку на регистрацию в качестве кандидата в сенаторы», — объявил Ромеро решение суда в отношении Моралеса.

Что касается регистрации кандидатом в президенты соратника Моралеса, выдвигающегося от партии «Движение к социализму» экс-министра экономики Луиса Арсе, то, по словам Ромеро, жалобы против его регистрации «были признаны безосновательными». Луис Арсе был допущен к участию в выборах президента Боливии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший глава министерства экономики Боливии и кандидат в президенты от партии «Движение к социализму» Луис Арсе лидирует в социологических опросах, посвящённых предстоящим в мае 2020 года выборам президента страны.

Согласно опубликованным данным, кандидатуру Арсе поддерживают 31,6% опрошенных. За бывшего главу государства Карлоса Месу готовы проголосовать 17,1%. Временный президент Боливии Жанин Аньес набирает 16,5%.

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