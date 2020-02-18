Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Высокопоставленные лица минобороны США официально подтвердили, что новейшая американская гиперзвуковая ракета может быть оснащена ядерной боеголовкой. Это произошло в ходе заседания сенатского комитета по вооружённым силам Конгресса США 13 февраля 2020 года. Об этом пишет военный ресурс Defence Blog.

В ходе слушаний независимый сенатор Ангус Кинг из штата Мэн задал вопрос, может ли гиперзвуковое оружие быть ядерным, может ли гиперзвуковая ракета нести ядерную боеголовку.

Вопрос был задан главе Северного командования США генералу Терренсу О'Шонесси и главе Стратегического командования США адмиралу Чарльзу Ричарду, приглашённым на заседание сенатского комитета по вооружённым силам. Военные ответили: «Безусловно, да».

Далее сенатор Кинг развил свою мысль и сформулировал ещё один вопрос: «Так это действительно триада 2.0?» Пояснив, что следует думать о гиперзвуковом оружии в терминах ядерной триады, в терминах ядерного сдерживания.

Адмирал Чарльз Ричард в ответ подчеркнул, что нынешняя ситуация по гиперзвуковому оружию имеет много общего с внедрением межконтинентальных баллистических ракет в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов прошлого века, и вооружённые силы США готовы заняться этим вопросом.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сенатор Кинг назвал гиперзвуковые ракеты «кошмаром для авианосцев».