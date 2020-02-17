Вашингтон, , 15:20 — REGNUM Сенаторы США выразили обеспокоенность серьёзным отставанием Соединённых Штатов от России и Китая в сфере создания гиперзвукового оружия. Данное мнение было высказано на заседании сенатского комитета по вооружённым силам Конгресса США 13 февраля 2020 года. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-Aerospace.com.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь из Коннектикута считает гиперзвуковое оружие «изменяющим правила игры». Независимый сенатор Ангус Кинг из штата Мэн назвал эти системы «кошмаром для авианосцев».

Следует заметить, что по направлению разработки гиперзвукового оружия в военном бюджете на 2021 финансовый год сформирован запрос в размере 3,2 миллиарда долларов. Эта сумма на 23% больше финансирования на эти цели в военном бюджете 2020 финансового года.

Адмирал Чарльз Ричард, командующий Стратегическим командованием США, попытался успокоить американских законодателей. В частности, он заявил, что США сохраняют традиционное превосходство над Россией и Китаем в сфере обычных вооружений, сохраняя при этом стратегическое сдерживание в сфере ядерного оружия.

В то же время эксперты считают, что гиперзвуковые системы вооружений серьёзно повлияют на баланс обычных вооружений и могут его изменить в пользу стран, обладающих таким оружием. Это позволит нанести неожиданный ракетный удар без гарантии ответного удара со стороны противника, который не имеет гиперзвукового оружия.