Москва, , 03:25 — REGNUM Действие на территории России внутренних паспортов граждан Украины сохранится и после 1 марта, несмотря на запрет правительства Украины ездить в Россию по внутренним паспортам. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Напомним, межправительственное соглашение, разрешающее использовать для поездок в Россию, включая трудоустройство, внутренние паспорта, было подписано Россией и Украиной в 1997 году.

По информации из МВД, это соглашение продолжит действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет пересечения границы с Россией по внутреннему украинскому паспорту, введённый правительством Украины, должен начать действовать с 1 марта 2020 года.

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