Киев, , 05:44 — REGNUM Ужесточение правил въезда украинских граждан в Россию по внутренним паспортам продиктовано необходимостью контролировать беглецов, заявил 21 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.

«Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Россию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал он.

По словам министра, поездки в соседнюю страну по заграничным паспортам дадут Киеву дополнительные «гарантии безопасности».

Напомним, запрет пересечения границы с Россией по украинскому паспорту начнёт действовать с 1 марта 2020 года. Таким образом, Киев остановил действие соглашений о безвизовых поездках, подписанных с 1997 по 2011 год.

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