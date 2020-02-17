Киев, , 12:57 — REGNUM На Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) охрана не пустила бывшего президента Украины Петра Порошенко в зал, где проходило выступление президента Украины Владимира Зеленского, заявил 17 февраля бывший депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко.

«Немецкие организаторы не допустили Порошенко в зал, где проходила украинская панель с участием президента Зеленского. Свидетелями этого инцидента были немецкие депутаты от Европарламента», — рассказал он.

По его словам, при помощи подконтрольных СМИ Порошенко пытается сделать вид, якобы он участвует в Мюнхенской конференции по безопасности.

«В интервью «Немецкой волне» он даже похвастался, что именно его усилиями сняли с сайта Мюнхенской конференции скандальный план «Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине», — добавил экс-депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер заявил, что в предложениях, адресованных Украине, не было ничего такого, на что стоило так резко реагировать.

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