Киев, 17 февраля 2020, 12:57 — REGNUM На Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) охрана не пустила бывшего президента Украины Петра Порошенко в зал, где проходило выступление президента Украины Владимира Зеленского, заявил 17 февраля бывший депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко.
По его словам, при помощи подконтрольных СМИ Порошенко пытается сделать вид, якобы он участвует в Мюнхенской конференции по безопасности.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер заявил, что в предложениях, адресованных Украине, не было ничего такого, на что стоило так резко реагировать.
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