Киев, , 22:34 — REGNUM Экс-президент Петр Порошенко спас Украину от нового «мюнхенского сговора», заявил вечером 14 февраля пресс-секретарь политика Святослав Цеголко.

«Мюнхенская конференция едва не стала местом «мюнхенского сговора» против Украины. Петр Порошенко резко поставил вопрос перед организаторами. И хотя текст «12 шагов» исчез с сайта конференции, друзья Украина до сих пор в шоке… Объясняем партнерам, что это очередная российская провокация», — заявил Цеголко.

Он сопроводил заявление фотографией Порошенко с премьером Канады Джастином Трюдо и спикером палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали экспертное заявление о 12 шагах для усиления безопасности на Украине, а также в евроатлантическом регионе. Интересно, что среди подписантов есть и украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Семений.

Ближе к вечеру в МИД Украины заявили, что это частная инициатива группы политиков и экспертов, и план не является официальным предложением, которое стороны могут рассматривать. Также в министерстве подчеркнули, что организаторы конференции в Мюнхене после публичной критики снизили статус документа.