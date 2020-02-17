Мюнхен, Германия, 17 февраля 2020, 09:12 — REGNUM Украине не следует слишком серьёзно относиться к плану «12 шагов к большей безопасности на Украине», заявил глава Мюнхенской конференций по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер, сообщил 16 февраля телеканал «1+1».
Его удивил тот резонанс, который вызвал на Украине данный документ.
Он отметил, что Европе не следует мириться с удалением России и усиливать с ней диалог, несмотря на разногласия, в том числе и по вопросу Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте MSC появился план из 12 шагов, которые следует предпринять Украине, чтобы решить проблему конфликта в Донбассе. Он вызвал резкую реакцию со стороны националистических украинских политиков, в частности экс-президента Украины Петра Порошенко, а затем был убран с сайта конференции.
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