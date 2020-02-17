Мюнхен, Германия, , 09:12 — REGNUM Украине не следует слишком серьёзно относиться к плану «12 шагов к большей безопасности на Украине», заявил глава Мюнхенской конференций по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер, сообщил 16 февраля телеканал «1+1».

Его удивил тот резонанс, который вызвал на Украине данный документ.

«Да, я частным образом подписал этот документ, так же, как это сделал и Карл Бильдт (шведский политик и дипломат — ИА REGNUM). Но нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но всё это не надо воспринимать так ужасно серьезно», — прокомментировал Ишингер.

Он отметил, что Европе не следует мириться с удалением России и усиливать с ней диалог, несмотря на разногласия, в том числе и по вопросу Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте MSC появился план из 12 шагов, которые следует предпринять Украине, чтобы решить проблему конфликта в Донбассе. Он вызвал резкую реакцию со стороны националистических украинских политиков, в частности экс-президента Украины Петра Порошенко, а затем был убран с сайта конференции.

Читайте также: План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции