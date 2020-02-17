Москва, , 11:32 — REGNUM Пока украинские власти не накажут людей, устроивших государственный переворот в 2014 году, в стране не будет порядка. Об этом 17 февраля заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

Наталья Поклонская Duma.gov.ru

«Мне надоело очередной год подряд слушать о том, что меня и других людей, выполнявших свой долг, называют в Украине предателями. Вы лжёте! Сотрудники «Беркута» — герои! Мы не предатели! И я горжусь, что, работая в Киеве, мы находились рядом. Кто виноват, что нас предали? Что теперь с нами делать по новым украинским правилам? Казнить? Не дождётесь!» — отметила депутат.

Она обратилась к своим бывшим командирам.

«Где вы? Как быть тем ребятам, которым устроили судилище после «майданной мясорубки»? Где ваши слова поддержки? Я уже седьмой год не могу сосчитать точное количество статей, по которым мне строчат обвинительные заключения в Киеве. Ещё обращаюсь к новой украинской власти: пока не накажете бесов, устроивших госпереворот в 2014 году, ничего не получится. Помните, как в фильме: «В чём сила, брат? В правде!» — добавила депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист телеканала «Наш» Максим Назаров заявил, что бывший начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк готовит документы для эмиграции в США.

Об этом: Главный расследователь «дел майдана» готовится к эмиграции в США — СМИ

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