Киев, , 09:52 — REGNUM Бывший начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк готовит документы для эмиграции в США, сообщил журналист телеканала «Наш» Максим Назаров 13 февраля на своём telegram-канале.

По его словам, речь идёт не о туристической визе, а о специальном статусе, после которого Горбатюк сможет оформить гражданство США.

Напомним, 20 ноября 2019 года управление спецрасследований прокуратуры Украины, которое расследовало преступления, совершённые в ходе акций протеста и госпереворота 2013−2014 годов было расформировано. Ни один преступник, участвовавший в массовых расстрелах сотрудников полиции и протестующих, не был установлен и привлечён к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин обратился в Государственное бюро расследований Украины с требованием проверить информацию, касающуюся организаторов массовых расстрелов на майдане, которую опубликовал журналист Анатолий Шарий.

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