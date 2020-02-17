Новосибирск, , 06:23 — REGNUM Коллектив Института горного дела Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН) усомнился в виновности директора учреждения Андрея К. и других сотрудников и выразил уверенность, что «действия руководителя Сибирского территориального управление министерства науки и высшего образования РФ (СибТУ Минобрнауки) носят противоправный характер и не направлены на интересы учреждения». Об этом говорится в открытом письме министру науки и высшего образования Российской Федерации Валерию Фалькову. Письмо размещено на сайте ИГД СО РАН, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, директор Института горного дела Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Андрей К. обвиняется в совершении в составе группы лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества путём обмана.

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«Вот уже два года сотрудников Института горного дела имени Н. А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук, город Новосибирск, лихорадит расследование «экономического преступления», совершение которого правоохранительные органы в лице Следственного комитета, прокуратуры и ФСБ инкриминируют директору и другим должностным лицам Института, — говорится в письме. — Те методы, которые следственные органы применяют к «обвиняемым», а именно: метод подавления личности, запугивания, театрализованного воздействия на психику как самого «обвиняемого», так и его окружения — всё больше напоминают времена инквизиции и репрессий 1937 года, а отнюдь не реалии сегодняшнего дня, когда все СМИ неустанно обсуждают внесение поправок в Конституцию и вопросы построения гуманного, социально-защищенного государства. Неужели подобные следственные действия, лишённые элементарной морально-нравственной этики, совместимы с понятием «гуманизм» и «социально-защищенное государство»?»

В Институте уверены, что «даже если «обвиняемые» действительно преступили черту закона, то это не должно отражаться на жизни и работе всего коллектива Института, а меру наказания пусть определяет суд, для чего профессионалы-следователи должны предоставить неуязвимые доказательства, основанные на проверенных фактах».

«А, может быть, вовсе и нет «тяжкого экономического преступления», а есть непреодолимое желание неких силовых или властных структур захватить здание в центре города Новосибирска?» — предположили сотрудники ИГД СО РАН.

Они объяснили, что опубликовали открытое письмо, «не надеясь на объективное расследование так называемого «экономического преступления» и опасаясь преследований со стороны сотрудников правоохранительных органов».

В приложении к письму сотрудники Института подробно рассказали о конфликте интересов между ИГД СО РАН и Сибирским территориальным управлением Минобрнауки, который заключается в использовании площадей, находящихся в оперативном управлении ИГД СО РАН.