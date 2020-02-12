Новосибирск, , 07:22 — REGNUM Директор Института горного дела Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Андрей К. обвиняется в совершении в составе группы лиц по предварительному сговору хищения чужого имущества путём обмана, сообщили ИА REGNUM в Заельцовском районном суде Новосибирска.

Напомним, ранее суд отправил Андрея К. под стражу, а также раскрыл детали дела о коррупции в одном из институтов СО РАН.

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Андрей К., как уточнили в суде, обвиняется в двух эпизодах «мошенничества, совершённого с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» (ч. 3 ст.159 УК РФ) и «мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст.159 УК РФ).

Максимальные санкции по ч. 3 ст.159 УК РФ — штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Максимальное наказание по ч. 4 ст.159 УК РФ — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.