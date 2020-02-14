Мюнхен, Германия, 14 февраля 2020, 18:15 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Евросоюз «должен найти баланс» в отношениях с Китаем, 13 февраля сообщает агентство Reuters.
Штайнмайер заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что ЕС «должен найти баланс с Китаем — между усилением конкуренции и необходимостью сотрудничества».
Ранее Штайнмайер заявил, что на сегодняшний день Китай, Россия и США являются угрозами стабильности в мире.
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