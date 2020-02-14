Мюнхен, Германия, 14 февраля 2020, 16:54 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал главные угрозы миру на открытии Мюнхенской конференции по безопасности — это Россия, Китай и США, 14 февраля сообщает агентство Reuters.
По словам Штайнмайера, Россия «снова сделала военную силу и насильственное смещение границ на европейском континенте средством политики», Китай «принимает международное право только выборочно, если это не противоречит его интересам».
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