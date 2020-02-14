Мюнхен, Германия, , 16:54 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал главные угрозы миру на открытии Мюнхенской конференции по безопасности — это Россия, Китай и США, 14 февраля сообщает агентство Reuters.

По словам Штайнмайера, Россия «снова сделала военную силу и насильственное смещение границ на европейском континенте средством политики», Китай «принимает международное право только выборочно, если это не противоречит его интересам».

«И наш ближайший союзник, США, при нынешней администрации, отвергает идею международного сообщества» , — заявил Шайнмайер.

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