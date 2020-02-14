Душанбе, , 14:24 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил двух новых вице-премьер-министров страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указам президента, подписанным сегодня, 14 февраля, ими стали Ширин Исматуллозода и Давлатшох Гулмахмадзода.

Напомним, ранее от должности заместителя премьер-министра Таджикистана был освобождён Махмадтоир Зокирзода, который включён в список кандидатов в депутаты нижней палаты парламента от правящей Народной Демократической партии Таджикистана (НДПТ).