Душанбе, , 15:50 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмонснял с должности заместителя премьер-министра Махмадтоира Зокирзода. Соответствующий указ опубликован на официально сайте президента.

В документе отмечается, что отстранение от должности связано с переходом на другую работу.

Отметим, что Махмадтоир Зокирзода включен в список кандидатов в депутаты нижней палаты парламента Таджикистана от Народной Демократической партии (НДПТ), возглавляемой главой государства. Выборы в нижнюю палату парламента страны пройдут 1 марта 2020 года. В настоящее время проходит регистрация кандидатов, которая продлится до 9 февраля.