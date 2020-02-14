Приштина, , 13:57 — REGNUM Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай пригрозил своему преемнику Альбину Курти «разрывом отношений» в случае отмены пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает 13 февраля албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, Харадинай буквально заявил, что в случае, если Курти отменит пошлину, «мы очень тяжело с ним разойдемся».

"Нам больше не о чем разговаривать друг с другом. Я не думаю, что встреча с ним соответствовала бы национальным интересам», — подчеркнул бывший руководитель правительства Косово.

Напомним, пошлина была введена правительством Харадиная в ноябре 2018 года и сразу же была неоднозначно воспринята косовской элитой. В настоящий момент бывший член штаба Освободительной армии Косово является лидером националистической партии Альянс за будущее Косово, находящейся в оппозиции к правящей коалиции «Движения за самоопределение» и Демократической лиги Косово.

Также Харадинай заявил, что «если диалог между Косово и Сербией будет проходить в тех же терминах, что и до сих пор, то он затянется ещё на несколько лет».

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Новый премьер-министр Косово намерен заменить пошлину 100% на режим взаимности в отношениях с Сербией. За необходимость отмены пошлины выступают США и ЕС, к тому же президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что диалог возобновится только после снятия пошлины. Однако новая косовская оппозиция считает пошлину эффективным инструментом давления на Белград и считает её моральным поражением.

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