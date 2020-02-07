Приштина, , 00:18 — REGNUM 6 февраля три косовские партии — «Демократическая партия Косово», лидер которой, Кадри Весели, ранее занимал пост спикера парламента Косово, Альянс за будущее Косово бывшего премьер-министра края Рамуша Харадиная и «Инициатива для Косово», малая партия, главой которой является бывший руководитель переговорной команды Косово в диалоге с Сербией Фатмир Лимай, ныне находящиеся в оппозиции к правящей коалиции «Движения за самоопределение» и «Демократической лиги Косово» (ЛДК), возглавляемой премьер-министром Альбином Курти, выступили против отмены пошлины 100% на товары из Сербии и БиГ и замену её введением режима взаимности в политике, экономике и торговле.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, бывшие представители власти заявили, что для предотвращения отмены пошлины они готовы оказать новому правительству внеинституциональное сопротивление, иными словами, применить силу.

«Введение пошлины на сербский импорт было осуществлено для защиты достоинства нашего государства в качестве ответной меры на ряд последовательных выпадов Сербии в адрес Косово. Я обеспокоен тем излишним рвением, который проявляет новый министр, стараясь удовлетворить требования Сербии и успокоить «Сербский список», представители которого ушли из правительства из-за введения пошлины», — заявил лидер оппозиции Весели на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай обратился к Альбину Курти с открытым письмом, в котором потребовал оставить пошлину 100% на сербские товары до момента признания Сербией независимости края.

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