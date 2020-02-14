Москва, , 07:09 — REGNUM Полный пакет поправок к Конституции России будет представлен в мобильном приложении, которое разработает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ, заявила 13 февраля журналистам глава комиссии Элла Памфилова.

По её словам, необходимость информирования граждан связана с тем, что большой объём поправок не вместится в бюллетень. Кроме приложения, для разъяснения поправок будут использоваться брошюры на всех избирательных участках и плакаты.

«Следует учитывать необходимость донести до избирателя объемное содержание поправок всеми доступными способами», — объяснила она.

Памфилова также добавила, что оптимальным временем голосования по изменениям будет апрель, поскольку оставшееся время позволит лучше подготовиться, а последующий за голосованием период будет использоваться для подготовки сентябрьских выборов.

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