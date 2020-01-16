Маловлиятельная должность премьера еще больше утратит свой вес
Пост председателя правительства — единственный институт, который после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет ослаблен. Должность, которая и ранее была маловлиятельной, еще больше утратит свой вес в новой структуре власти, считает политолог из Дагестана Милрад Фатуллаев.
«При всех изменениях в системе власти страны, которые будут закреплены в Конституции, сохраняется сильная президентская власть. Место премьера — единственный институт, который после послания будет ослаблен. Считаю, что и без того маловлиятельная и формальная номинальная должность теперь и вовсе утрачивает серьезный вес в новой структуре федеральной власти», — сказал Фатуллаев.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал включение в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию кандидатуры спикера Заксобрания Ленобласти Сергея Бебенина. «Жизнь нашей глубинки знает отлично, никогда не отрывался от своих избирателей, всегда живет их нуждами. Уверен, Сергей Михайлович внесет свою лепту в ответственнейшую работу по подготовке поправок в Конституцию, которые определят жизнь нашей страны на годы вперед», — сказал Дрозденко.
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В состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации указом президента РФ включены в том числе два представителя Санкт-Петербурга и один представитель Ленинградской области.
Свердловский омбудсмен расстроилась, войдя в рабочую группу по Конституции
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова дала комментарий по поводу своего назначения в рабочую группу по изменению Конституции. Об этом сообщает «Эхо Москвы — Екатеринбург».
Мерзлякова восприняла свою новую роль неоднозначно.
Поправки в Конституцию — «свидетельство зрелости политсистемы»
Инициирование президентом России Владимиром Путиным поправок в Конституцию России — это свидетельство зрелости политической системы России. Об этом по итогам оглашения главой государства ежегодного послания заявил спикер челябинского Заксобрания Владимир Мякуш.
Он отметил, что часть послания, в которой шла речь о поправках, вызвала особый интерес. Владимир Путин предложил новаторские, серьёзные изменения.
В рабочую группу по изменению Конституции включены три челябинца
Трое представителей Челябинской области включены в рабочую группу по изменению Конституции. Список опубликован на сайте Кремля.
Всего в группе 75 человек. Среди них спикер областного Заксобрания Владимир Мякуш, первый заместитель председателя Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия») и глава общественной организации «Опора России» Александр Калинкин.
Трое свердловчан вошли в рабочую группу по изменению Конституции
В рабочую группу по изменению Конституции России включены три свердловчанина. Состав группы опубликован на сайте Кремля.
Всего в списке 75 человек. Среди них глава комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и руководитель «Союза женщин России» Екатерина Лахова.
Представитель Ямала вошёл в рабочую группу по изменению Конституции России. Им стал депутат Госдумы РФ Григорий Ледков.
Отметим, что Григорий Ледков является также президентом Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
В рабочую группу по изменению Конституции России вошёл ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Список группы опубликован на сайте Кремля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Отметим, что Валерий Фальков является депутатом Тюменской областной думы. С 2014 года входит в резерв управленческих кадров под патронажем президента РФ.
В состав рабочей группы по разработке поправок в Конституцию России войдёт также и представитель Татарии. По согласованию членом группы может стать 72-летний глава Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин.
Свой пост Мухаметшин занимает с мая 1998 года, а в сентябре 2019 года он был переизбран в шестой созыв республиканского законодательного органа. До избрания в Госсовет Фарид Мухаметшин занимал пост премьер-министра РТ.