15 января в послании Федеральному собранию президент России предложил внести в Конституцию РФ ряд поправок. Среди них — предложение дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру на пост премьер-министра, вице-премьеров и министров. Глава государства подписал распоряжении «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации». В нее вошло более семидесяти известных общественных деятелей, члены Государственной Думы, сенаторы, ученые, писатели, артисты.

16 января встречу с группой проведет президент Владимир Путин, а 17 января она соберется на первое заседание.