Приштина, , 05:43 — REGNUM 13 февраля премьер-министр Косово Альбин Курти назначил гражданина США Тьена Му Ма на пост своего советника по иностранным делам в сфере прав человека. Весной 2019 года Тьен Му Ма выполнял роль иностранного эксперта при комиссии по расследованию выдачи Турции шести последователей Фетхуллаха Гюлена.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в тот же день Курти назначил Азиза Бицына на посты советника и главы департамента по вопросам, относящимся к категориям «связанные с борьбой Освободительной армии Косово» (название департамента приведено дословно — ИА REGNUM).

Напомним, ранее Курти не раз заявлял о намерении «призвать Сербию к ответу» и «заставить заплатить» за «военные преступления» и ущерб, причиненный Косово в ходе югославских войн. Не исключено, что именно для этого косовскому премьер-министру и понадобился американский советник.

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