Приштина, , 09:49 — REGNUM 17 октября глава косовской партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти, который намерен в ближайшее время занять пост премьер-министра Косово, заявил, что не будет спешить с заключением соглашения с Сербией, однако готов к диалогу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти подчеркнул, что он начнет с диалог с того, что потребует от Сербии вернуть Косово долг:

«Мое предложение Сербии — требование выплатить долг, который у неё есть перед нами. Мы ей всё припомним. Почему я должен делать предложения Сербии? Я потребую уплатить по долгам», — заявил политик.

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