Ашхабад, , 20:52 — REGNUM Предприятия Санкт-Петербурга готовы принять участие в строительстве международного железнодорожного коридора «Север-Юг» и селезащитных сооружений в Туркмении. Об этом губернатор Александр Беглов заявил на встрече с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, передает администрация Санкт-Петербурга.

Также, по словам российского чиновника, компании Санкт-Петербурга могли бы помочь в модернизации туркменских нефтеперерабатывающих заводов и теплоэлектростанций, и наладить поставки в Туркмению лекарственных препаратов, в том числе — инсулина.

Беглов отметил, что сотрудничество в гуманитарной сфере тоже представляет интерес для российской стороны, и добавил, что Санкт-Петербург готов поддерживать образовательные проекты и изучение русского языка в Туркмении.

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