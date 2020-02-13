Приштина, , 15:52 — REGNUM 12 февраля премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что проект создания Балканского мини-Шенгена является выражением стремления создания «четвертой Югославии» и что подобная идея представляет угрозу:

«Мы должны честно признать, что Балканский мини-Шенген это не существующая реальность, это скорее идея, чем проект. Сотрудничество шести стран региона проходит в рамках Берлинского процесса. В этом смысле ничего нового нет. Балканский мини-Шенген имеет свои риски, я имею в виду, что он представляет собой Четвертую Югославию, создания которой хочет Сербия, таково намерение Белграда».

Также, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, косовский премьер-министр отметил, что создание Балканского мини-Шенгена выгодно России.

«История сыграла важную роль в моем политическом становлении. Больше столетия назад царистская Россия создавала союзы, чтобы сокрушить две империи, и ей это удавалось. Спустя столетие мы должны создать союз. Албанцы находятся в центре, и на нашей стороне хорваты, болгары, а также Сараево с Подгорице. Если судить по имеющимся тенденциям, то у нас имеется такое партнерство, но мы не можем начинать с Сербии», — заявил Курти.

Напомним, предложенный президентом Сербии Александром Вучичем проект создания Балканского мини-Шенгена на территории не входящих в ЕС стран постюгославского пространства и Албании предполагает устранение барьеров для передвижения людей, товаров, капитала и услуг на территории этих государств. В настоящий момент, помимо Сербии, активными участниками проекта являются Северная Македония и Албания. Косово, несмотря на активные призывы албанского премьер-министра Эди Рамы, отказывается даже присутствовать на заседаниях форума участников проекта.

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Параллельно Албания и Косово выступают за создание свободной от вышеперечисленных барьеров зоны, которая объединила бы балканские страны, в которых проживают албанцы — Албанию, Северную Македонию, Косово и Черногорию. На территории Прешевской долины в Сербии также проживают албанцы, однако в Косово считают, что рано или поздно долина станет частью края.

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