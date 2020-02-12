Тирана, , 00:49 — REGNUM 11 февраля премьер-министр Косово Альбин Курти прибыл с визитом в Тирану. Это первый зарубежный визит Курти на новом посту.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по прибытии глава правительства Косово встретился со своим албанским коллегой Эди Рамой.

По результатам встречи албанские политики заявили о намерении углублять сотрудничество между Албанией и Косово, однако уже не в первый раз выявились разногласия, поводом для которых является проект создания Балканского мини-Шенгена.

«Могу сказать, что наша встреча была в большой степени посвящена албанскому Макро-шенгену, чем балканскому мини-Шенгену», — заявил Курти.

«Этот разговор ещё будет продолжен, я уверен, что албанский макро-Шенген невозможен без балканского мини-Шенгена», — заявил глава правительства Албании.

Напомним, ранее ячейка партии Курти в Тиране планировала на 28 ноября проведение митинга протеста против Балканского мини-Шенгена и самого Эди Рамы, который сорвался из-за землетрясения 26 ноября, унесшего жизни 51 человека, оставившего без крова ещё свыше шести тысяч и лишившего состояния 26 тысяч человек.

Резкое неприятие всеми политическими силами Косово проекта создания Балканского мини-Шенгена на территории постюгославского пространства и Албании связано с тем, что инициатором его создания выступил президент Сербии Александр Вучич.

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Параллельно Албания и Косово выступают за создание свободной от вышеперечисленных барьеров зоны, которая объединила бы балканские страны, в которых проживают албанцы — Албанию, Северную Македонию, Косово и Черногорию. На территории Прешевской долины в Сербии также проживают албанцы, однако в Косово считают, что рано или поздно долина станет частью края.

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