Приштина, 13 февраля 2020, 15:17 — REGNUM Идея президента Сербии Александра Вучича о формировании «маленького Шенгена» — не что иное, как скрытое намерение Белграда создать «четвертую Югославию». Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 13 февраля. По словам Курти, в «маленьком Шенгене» заинтересована также и Россия.
«В моем политическом образовании история занимает важное место. Более ста лет тому назад Российская империя формировала союзы, намереваясь уничтожить две другие империи, и это ей удалось. Век спустя мы должны объединиться в союз. Албанцы в центре, с одной стороны — хорваты, болгары, а также Сараево и Подгорица. Если вы посмотрите карту Балкан, то увидите, что нам нужны партнеры, но это партнерство не может начаться с Сербии», — заявил Курти в эфире телеканала КТВ.
По словам Курти, Сербия желает создать «четвертую Югославию».
Напомним, что президент Сербии Александр Вучич ранее выдвинул идею создания «маленького Шенгена» — зоны свободного перемещения людей, товаров и услуг между Сербией, Албанией и Македонией. Первый раз Вучич, Рама и Заев встретились, чтобы обсудить перспективы углубления регионального торгового сотрудничества, 10 октября в городе Новый Сад (Сербия). Затем последовала встреча в Охриде (Македония). Вучич считает, что реализация этой инициативы обеспечила бы региональным компаниям совместный рынок с почти 20 миллионами потребителей.
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