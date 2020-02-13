Приштина, , 15:17 — REGNUM Идея президента Сербии Александра Вучича о формировании «маленького Шенгена» — не что иное, как скрытое намерение Белграда создать «четвертую Югославию». Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 13 февраля. По словам Курти, в «маленьком Шенгене» заинтересована также и Россия.

«В моем политическом образовании история занимает важное место. Более ста лет тому назад Российская империя формировала союзы, намереваясь уничтожить две другие империи, и это ей удалось. Век спустя мы должны объединиться в союз. Албанцы в центре, с одной стороны — хорваты, болгары, а также Сараево и Подгорица. Если вы посмотрите карту Балкан, то увидите, что нам нужны партнеры, но это партнерство не может начаться с Сербии», — заявил Курти в эфире телеканала КТВ.

По словам Курти, Сербия желает создать «четвертую Югославию».

«У нас уже есть Берлинский процесс как рамка для сотрудничества шесть стран балканского региона. Тут нет ничего нового. Балканский «маленький Шенген» — опасная инициатива, это идея создания четвертой Югославии, это план Белграда. Мы должны быть предельно внимательны. Намерения Сербии в Черногории сейчас вполне очевидны». Альбин Курти

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич ранее выдвинул идею создания «маленького Шенгена» — зоны свободного перемещения людей, товаров и услуг между Сербией, Албанией и Македонией. Первый раз Вучич, Рама и Заев встретились, чтобы обсудить перспективы углубления регионального торгового сотрудничества, 10 октября в городе Новый Сад (Сербия). Затем последовала встреча в Охриде (Македония). Вучич считает, что реализация этой инициативы обеспечила бы региональным компаниям совместный рынок с почти 20 миллионами потребителей.

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