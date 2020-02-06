Вашингтон, 6 февраля 2020, 18:21 — REGNUM 5 февраля в ходе визита в США премьер-министр Албании Эди Рама поделился со СМИ своим видением будущего проекта Балканского мини-Шенгена.Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, как в Албании, так и в Косово Эди Рама подвергается суровой и нелицеприятной критике за тот энтузиазм, с которым он присоединился к этому проекту, инициатором которого выступил президент Сербии Александр Вучич.Отвечая на критику, албанский премьер выразил надежду, что в ближайшее время страхи, связанные с проектом, развеятся."На данный момент я стал предателем в сознании людей, которые не понимают, что мир и благополучие не могут создаваться теми же инструментами и оружием, которыми они боролись за свободу», — посетовал политик."Мы не сможем ничего достичь, если будем стоять за наши маленькие рынки и будем смотреть друг на друга через призму прошлого», — заявил Рама. При этом глава правительства Албании подчеркнул, что присоединение к Балканскому Шенгену никак не повлияло на его позицию по Косово:"С самого первого дня я говорил, что Сербия должна признать независимость Косово как можно скорее. Это то проклятие, от которого Сербия должна себя освободить. Косово это реальность, которую нельзя изменить, но одновременно можно работать вместе».
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