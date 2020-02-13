Брюссель, , 14:54 — REGNUM Североатлантический альянс намерен следовать «всем нормам контроля над вооружениями» при подготовке ответа на «развёртывание Россией ракет 9М729». Об этом заявил 13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг на открытии второго рабочего заседания министров обороны альянса.

Он рассказал о консультациях и достижении консенсуса на всех этапах в связи с необходимостью ответа на «ракетную угрозу» со стороны РФ. В июне 2019 года был принят пакет мер по 9М729, а теперь эти меры будут рассмотрены подробнее, с соблюдением всех мер контроля над вооружениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Столтенберг также говорил о реакции НАТО на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729. Тогда он назвал в качестве мер работу с системами ПВО и ПРО, конвенциональными вооружениями, повышение боевой готовности и продление времени предупреждения.

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